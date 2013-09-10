В Сумах вспомнили о Еврофонтане 11 мая рабочая группа проверила фонтан «Европейский», торжественно открытый на день города в 2013 году и тогда же забытый почти на 4 года.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Наталуха.

«Как и обещал, на прошлой неделе на депкомисии по ЖКХ поднял вопрос состояния фонтана «Европейский». Уже сегодня вместе с рабочей группой (КП «Горводоканал, УКС, деп. инфраструктуры, КП «Горсвет») провели ревизию фонтана.

Первое. Насосы, форсунки и некоторые фонари находятся на хранении, что-то украли.

Второе. Электричество починить можно.

Третье. Гидроизоляция отсутствует. Ее даже в проекте не было. Надо делать. И с этим все согласились.

Но главный вопрос - это долбанный баланс. Фонтан не находится ли на балансе ни структурного подразделения города уже более трех лет, а значит и ремонтировать некому. Вы удивлены? Я - нет. Весь город в ручном режиме. Вот этим вопросом я и директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко (это он на фото) сегодня занимались. И кажется, мы нашли выход из ситуации. Такие будни депутата))))» - поделился Д.Наталуха.