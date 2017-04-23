На сумской границе обнаружили прибор, который используется в военной авиации

Осматривая автомобиль марки «ВАЗ» украинской регистрации, на котором двое наших соотечественников выезжали в Россию, пограничный наряд в багажном отделение транспортного средства обнаружил прибор для подвода топлива к топливному коллектору вертолетов «МИ-8 - Ми-12».
Обнаруженный прибор изъят в установленном порядке. На владельца прибора, 46-летнего пассажира, составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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