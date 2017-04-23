В пункте пропуска «Бачевск» изъяли Volkswagen

Во время проверки легкового автомобиля марки «Volkswagen Passat» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд обнаружил признаки возможной замены идентификационного номера кузова.
Транспортное средство 1991 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщено работникам Национальной полиции.
В пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товара двойного назначения....
Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск», обнаружили орден Красной Звезды....
Сегодня, 10 мая, в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» на границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили камни янтаря, которые перемещались...
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в...
В пункте пропуска «Екатериновка» гражданин Узбекистана пытался подкупить пограничников....