В пункте пропуска «Бачевск» изъяли Volkswagen 11 мая в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками замены номера кузова.

Во время проверки легкового автомобиля марки «Volkswagen Passat» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд обнаружил признаки возможной замены идентификационного номера кузова.

Транспортное средство 1991 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщено работникам Национальной полиции.