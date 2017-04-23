На Сумщине мать бросила семилетнюю дочь Голодную, озябшую и напуганную 7-летнюю девочку, обнаружили на железнодорожном вокзале в одном из населенных пунктов Шосткинского района.

О маленьком найденыше на железнодорожном вокзале, в одном из населенных пунктов Шосткинского района, в полицию сообщила работница вокзала. Женщина рассказала правоохранителям, что, несмотря на позднее время маленькая девочка длительное время находится в зале ожидания без сопровождения взрослых. На указанное место сразу выехала группа быстрого реагирования Шосткинского отдела полиции.

«Несмотря на прохладную погоду, девочка была легко одета и другие пассажиры поделились с ней своей одеждой, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. – Во время беседы с нашими сотрудниками ребенок рассказал, что на вокзале она ожидает мать и бабушку, которые поехали на электричке торговать товаром».

Замерзшую девочку полицейские доставили в детскую больницу, где нею сейчас занимаются медики. А поиски ее матери продолжались почти двое суток, ведь в полицию сама женщина не обращалась, а дома, по месту проживания, ее тоже не было. Нашлась горе – мать только после звонка полицейских родственникам девочки. Женщина пришла в социальную службу, где ей и сообщили, что ребенок находится в больнице с переохлаждением.

В свое оправдание 34-летняя мама говорит, что оставила дочь дома под присмотром старшего сына, которому 12 лет, однако девочка сбежала и отправилась на вокзал. По ее словам, родственники всю ночь и утро искали ребенка в поселке, а в полицию не стали обращаться, потому что считали, что малышка прячется от них где-то неподалеку. Сегодня девочка продолжает лечение, а еще с ней работают психологи.

В отношении матери составлен очередной административный протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей». Согласно санкции этой статьи матери грозит штраф от двух до четырех необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.