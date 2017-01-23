В Сумах открыли мемориальную доску ученому При поддержке СумГУ открыта мемориальная доска, посвященная ученому-экономисту Олегу Балацкому.

11 мая состоялось открытие мемориальной доски, посвященной 80-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога, заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора экономических наук, профессора Олега Федоровича Балацкого, именем которого назван учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

Открыл торжества заведующий кафедрой управления Александр Телиженко, который отметил, что коллектив ННИФЭМ им. О. Балацкого решил все научные, образовательные, социальные проекты, которые будут проводиться в 2017 году, посвятить памяти этого выдающегося ученого. И именно в день рождения Олега Федоровича, при поддержке ректората, ученого совета университета и городского совета состоялось открытие мемориальной доски, размещенной на стене дома, в котором жил и работал ученый.

Перед собравшимися выступили жена Олега Федоровича - Людмила Николаевна Балацкая, сын Евгений и дочь Ирина. Они поблагодарили за внимание к памяти Олега Федоровича со стороны руководства города, ректората университета, сотрудников кафедр института. Решение о присвоении имени О. Балацкого одной из улиц г. Сумы, открытие именной аудитории, назначение именной стипендии для лучших студентов, они назвали важными и способствующими формированию исторической памяти о выдающихся ученых Сумщины.

Присутствующие на торжественном открытии мемориальной доски коллеги теплыми словами и с благодарностью вспомнили о своем учителе. В частности, профессора Леонид Мельник и Владимир Боронос напомнили присутствующим о значительном научном наследии Олега Федоровича, о его педагогические новации, которые опережали время, сообщает сайт вуза.