Сумская студентка стала лучшей легкоатлеткой в апреле Виктория Калюжная стала лучшей легкоатлеткой апреля в Украине.

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов апреля в Украине.

И у мужчин, и у женщин члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики предпочли победителям чемпионата Украины по бегу на 10000 метров, который проходил 30 апреля во Черкассах. Среди мужчин лучшим был признан Николая Нижник, среди женщин – студентка СумГУ, донетчанка Виктория Калюжная.

Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.

На звание лучшего среди мужчин также претендовал уроженец Сумщины Дмитрий Лашин.