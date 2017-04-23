Сумская студентка стала лучшей легкоатлеткой в апреле

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов апреля в Украине.
И у мужчин, и у женщин члены Совета ФЛАУ, журналисты и болельщики предпочли победителям чемпионата Украины по бегу на 10000 метров, который проходил 30 апреля во Черкассах. Среди мужчин лучшим был признан Николая Нижник, среди женщин – студентка СумГУ, донетчанка Виктория Калюжная.
Напомним, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.
На звание лучшего среди мужчин также претендовал уроженец Сумщины Дмитрий Лашин.
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