Сумчанка заменит уроженку Сум в биатлонной сборной Анастасия Меркушина перенесла операцию и пропустит первый сбор перед олимпийским сезоном. В составе биатлонной команды ее заменит Юлия Журавок.

В составе женской сборной Украины по биатлону перед началом первого подготовительного сбора к олимпийскому сезону произошли изменения. На сборы в Тенерифе не полетит призер чемпионата мира-2017 Анастасия Меркушина, которая недавно перенесла операцию. В команде ее заменит Юлия Журавок. Об этом в комментарии XSPORT рассказал гостренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

«Сегодня было принято решение, что Меркушина не летит на сборы в Испанию. Врачи рекомендовали ей пока избежать нагрузок и яркого солнца. В конце прошлого месяца она перенесла операцию на глазу. Ничего страшного в этом нет. К следующему сбору команды она уже будет готова. Поскольку перелет, проживание уже были оплачены, то было принято решение, что вместо Меркушиной в сборах примет участие Юлия Журавок. Других изменений нет».

Женская сборная Украины по биатлону. Состав на сборы. Тенерифе (15 – 28 мая): Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Тренеры – Урош Велепец, Григорий Шамрай.

Врач - Алексей Писаренко, массажист - Михаил Гуменяк.