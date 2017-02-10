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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1083

Сумчанка заменит уроженку Сум в биатлонной сборной

Анастасия Меркушина перенесла операцию и пропустит первый сбор перед олимпийским сезоном. В составе биатлонной команды ее заменит Юлия Журавок.

Юлия Журавок

В составе женской сборной Украины по биатлону перед началом первого подготовительного сбора к олимпийскому сезону произошли изменения. На сборы в Тенерифе не полетит призер чемпионата мира-2017 Анастасия Меркушина, которая недавно перенесла операцию. В команде ее заменит Юлия Журавок. Об этом в комментарии XSPORT рассказал гостренер Украины по биатлону Евгений Колупаев.

«Сегодня было принято решение, что Меркушина не летит на сборы в Испанию. Врачи рекомендовали ей пока избежать нагрузок и яркого солнца. В конце прошлого месяца она перенесла операцию на глазу. Ничего страшного в этом нет. К следующему сбору команды она уже будет готова. Поскольку перелет, проживание уже были оплачены, то было принято решение, что вместо Меркушиной в сборах примет участие Юлия Журавок. Других изменений нет».

Женская сборная Украины по биатлону. Состав на сборы. Тенерифе (15 – 28 мая): Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Тренеры – Урош Велепец, Григорий Шамрай.

Врач - Алексей Писаренко, массажист - Михаил Гуменяк.

Спорт Биатлон
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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