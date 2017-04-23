В Сумах обратили внимание прокуратуры на подлог в тарифных расчетах маршрутчиков Сегодня состоялась общая пресс-конференция общественной экспертной комиссии по вопросам транспорта и руководства Сумского отделения Антимонопольного комитета, посвященная расчетам перевозчиков и их требованию повысить стоимость проезда.

Сразу после утверждения результатов скандального транспортного конкурса, перевозчики подали новые расчеты тарифа, согласно которым требовали повышения проезда до 5 гривен. Однако, все преимущественное количество расчетов, поданных маршрутчиками, имеет совершенно другие цифры.

«В расчетах перевозчиков указаны совсем другие цифры: в частности, перевозчики утверждают, что на маршруте №55 транспорт может нормально функционировать при тарифе 10 гривен 66 коп., на маршруте №56 насчитали тариф в 9,90 грн., на № 52 – 9,49 грн. Мы считаем, что в данной ситуации имел место служебный подлог и правоохранителям это очень легко проверить. Всего лишь нужно узнать размер кредитов и займов предприятий перевозчиков. Если перевозчики дотируют одного пассажира в размере 4-8 гривен, то сумма их долгов колоссальна, не менее 100 миллионов гривен только за прошлый год. Если же таких долгов нет, тогда очевидным является факт внесения в документы заведомо неправдивой информации – служебного подлога. По этому факту мы уже обратились в прокуратуру», - заявил заместитель главы общественной экспертной комиссии по вопросам транспорта Дмитрий Шестернев.

Он также акцентировал внимание, что по факту внесения недостоверных данных в расчет тарифа, прокуратурой были проведены обыски в офисе у предприятия «А-Муссон» (занимается вывозом мусора) осенью прошлого года. По мнению эксперта, аналогичное, но куда более вопиющее преступление, прокуратура просто не может упустить из виду.

Глава Сумского отделения Антимонопольного комитета Евгений Касьян, в свою очередь, отметил, что в некоторых районных центрах Сумской области власти заказали независимый подсчет пассажиропотока.

«Например, Конотоп заказал расчет пассажиропотока за счет местного бюджета в размере 70 тыс. гривен у киевского университета, который занимается транспортными вопросами, и оказалось, что показатели в расчетах различаются в 2-2,5 раза. Отчет работы киевского университета был опубликован в средствах массовой информации. Однако, неправильно было бы это сделать единовременно, независимое обследование пассажиропотока нужно проводить ежегодно, тем более средства в бюджете есть», - заявил он.

Также глава Сумского отделения АМКУ сказал, что сумские городские власти отказались проводить независимое исследование пассажиропотока, заявив, что они не обязаны этого делать.

«Существующая сейчас схема транспорта базируется на отчете Харьковского автодорожного института. По данным этого исследования в 2012 году у нас перевозится 210 000 пассажиров в день, частные перевозчики, в свою очередь, перевозят около 180 000, то есть на год эта цифра составляет около 68 млн пассажиров», - продолжил Евгений Касьян.

Напомним, в своих расчетах перевозчики указали другое количество перевезенных пассажиров, а именно 30-31 млн.

Также глава Сумского отделения Антимонопольного комитета отметил, что согласно практики в сфере утверждения тарифов по ЖКХ, жилищные организации имеют право требовать компенсации из бюджета города, если их расчеты больше, чем утвержденный тариф. Активисты побаиваются, что через «ручных» судей перевозчики могут получить решения о компенсации разницы. Таким образом, только за один день перевозчики смогут получать от 600 000 грн из бюджета города.

Представители ОЭК по вопросам транспорта также отметили, что, по их сведениям, некоторая часть перевозчиков проводит заправку автобусов на нелегальных заправках, где стоимость газа-метана куда ниже, чем на официальных.

Все участники пресс-конференции сошлись на том, что никакого пересмотра тарифа до детального исследования пассажиропотока и расходной части быть не должно.