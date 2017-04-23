Конотопская община ищет родственников евреев, похороненных на местном кладбище Фонд Ester Hesed опубликовал фотография надгробий, которые нуждаются в ремонте.

Еврейская община Конотопа Сумской области разыскивает родственников покойных евреев, могилы которых нуждаются в реставрации. Для этого благотворительный фонд Ester Hesed отснял и опубликовал в Facebook 35 фотографий поврежденных надгробий.

«Уважаемые конотопчане, проживающие за границей, если вы увидели могилы своих родных или знакомых, свяжитесь с нами или передайте родственникам, чтобы они связались с нами. Если родственники или другие желающие реставрировать памятники не найдутся, памятники будут отреставрированы на средства общины — будут установлены стандартные маленькие надгробия», — сообщают инициаторы проекта.

Ester Hesed проводит подобную акцию впервые. Посмотреть фото нуждающихся в ремонте надгробий можно по ссылке.