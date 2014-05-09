Сумчан кличуть на «Побачення з Євробаченням»

Окрім того, за 3 години до початку трансляції (з 18:00) на гостей свята чекає концертна програма: сумські виконавці та танцювальні колективи створять ретроспективу участі України в Євробаченні. Сумчани почують пісні Вєрки Сердючки, Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Джамали та інших українців, що приймали участь в головному пісенному конкурсі Європи. Коротку історію кожного українського виступу на Євробаченні сумчанам також покажуть на екрані. Також з творчими подарунками в цей вечір на сцену вийдуть представники країн-учасниць Євробачення, які живуть в Сумах: грузини, серби, турки і т.д.
Родзинкою дійства буде масовий флешмоб, що буде транслюватися на каналі UA:Перший. На підтримку українського учасника цьогорічного Євробачення ліхтариками та мобільними телефонами сумчани запалять візуальний напис літер UA. Відеозапис цієї події буде вестись з дрону.
Також на місці проведення свята буде розгорнута кухня різних країн-представників конкурсу Євробачення, що займаються ресторанним бізнесом у Сумах (грузинів, італійців і т.д). Свято буде відбуватися до завершення голосування та визначення переможця цьогорічного конкурсу.
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