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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50105

Сумчан кличуть на «Побачення з Євробаченням»

13 травня в парку ім. Кожедуба встановлять сцену з екраном, тож сумчани будуть слідкувати за перебігом фіналу конкурсу в режимі онлайн.

Окрім того, за 3 години до початку трансляції (з 18:00) на гостей свята чекає концертна програма: сумські виконавці та танцювальні колективи створять ретроспективу участі України в Євробаченні. Сумчани почують пісні Вєрки Сердючки, Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Джамали та інших українців, що приймали участь в головному пісенному конкурсі Європи. Коротку історію кожного українського виступу на Євробаченні сумчанам також покажуть на екрані. Також з творчими подарунками в цей вечір на сцену вийдуть представники країн-учасниць Євробачення, які живуть в Сумах: грузини, серби, турки і т.д.

Родзинкою дійства буде масовий флешмоб, що буде транслюватися на каналі UA:Перший. На підтримку українського учасника цьогорічного Євробачення ліхтариками та мобільними телефонами сумчани запалять візуальний напис літер UA. Відеозапис цієї події буде вестись з дрону.

Також на місці проведення свята буде розгорнута кухня різних країн-представників конкурсу Євробачення, що займаються ресторанним бізнесом у Сумах (грузинів, італійців і т.д). Свято буде відбуватися до завершення голосування та визначення переможця цьогорічного конкурсу.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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