Сумчан кличуть на «Побачення з Євробаченням» 13 травня в парку ім. Кожедуба встановлять сцену з екраном, тож сумчани будуть слідкувати за перебігом фіналу конкурсу в режимі онлайн.

Окрім того, за 3 години до початку трансляції (з 18:00) на гостей свята чекає концертна програма: сумські виконавці та танцювальні колективи створять ретроспективу участі України в Євробаченні. Сумчани почують пісні Вєрки Сердючки, Олександра Пономарьова, Тіни Кароль, Джамали та інших українців, що приймали участь в головному пісенному конкурсі Європи. Коротку історію кожного українського виступу на Євробаченні сумчанам також покажуть на екрані. Також з творчими подарунками в цей вечір на сцену вийдуть представники країн-учасниць Євробачення, які живуть в Сумах: грузини, серби, турки і т.д.

Родзинкою дійства буде масовий флешмоб, що буде транслюватися на каналі UA:Перший. На підтримку українського учасника цьогорічного Євробачення ліхтариками та мобільними телефонами сумчани запалять візуальний напис літер UA. Відеозапис цієї події буде вестись з дрону.

Також на місці проведення свята буде розгорнута кухня різних країн-представників конкурсу Євробачення, що займаються ресторанним бізнесом у Сумах (грузинів, італійців і т.д). Свято буде відбуватися до завершення голосування та визначення переможця цьогорічного конкурсу.