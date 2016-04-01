В Сумах определили лучшие проекты реконструкции городского парка 12 мая в Сумах завершился конкурс на разработку концепции реконструкции городского парка им. И.Кожедуба.

Его объявили в рамках Программы развития парка, утвержденной в прошлом году на сессии горсовета. На восстановление рекреационной зоны в течение трех лет планируется выделить около 19 млн гривен, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Всего участие в конкурсе приняли 6 проектов, разработанные как единолично, так и творческими коллективами. Предложения показывали как любители, так и профессиональные архитекторы. Каждое - со своим шифром. Имена проектантов жюри узнало только после определения лучшего, по их мнению, проекта. Таким стала работа группы авторов - студентов строительного колледжа.

Второе место - у «Архитектурного центра» под руководством бывшего главного архитектора города Владимира Быкова (исполнитель - Татьяна Севидова).. Третье место судьи отдали студенческому коллектива СНАУ.

Призовой фонд конкурса составляет 18 000 гривен: 10, 5 и 3 тысячи для первого, второго и третьего места. Их вместе с грамотами победители получат на следующей неделе.