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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08554

Лилию Неофитную хотят посадить за решетку

Прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании бывшему главному врачу психиатрической больницы более сурового пресечения.

Как уже сообщалось ранее, бывшему главному врачу КУ «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» Лилии Неофитной была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. 24 апреля 2017 года прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его продлении еще на два месяца. Однако сторона защиты, используя уже проверенную схему, во внепроцессуальный способ, препятствуя уголовном производству всеми возможными средствами, умышленно уклонилась от рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.

В частности, подозреваемый накануне судебного заседания обратилась в Ахтырскую ЦРБ и была оформлена на стационарное лечение. После того, как прокуратура получила разрешение на проведение заседания в режиме видеоконференции, г-жа Неофитная 27 апреля во время дистанционного общения сначала выразила желание лично присутствовать на заседании в г. Сумы, а затем по ее словам «потеряла сознание». Заседание было отложено на 11 мая. Поэтому ходатайство осталось без рассмотрения, поскольку оно должно рассматриваться до окончания действия предыдущей постановления, то есть до 28 апреля.

В свою очередь прокуратурой было инициировано проведение осмотра подозреваемой с привлечением консилиума областных врачей, от чего она отказалась и в тот же день, 3 мая 2017 года, написала заявление и покинула больницу. Вероятно, состояние здоровья женщины существенно улучшилось, поскольку она активно, «не теряя сознания», присоединилась к общегородским мероприятиям по случаю Дня Победы.

В настоящее время, с учетом изложенного, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании подозреваемой более сурового пресечения.

Справка: бывшему главному врачу больницы вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Лилия Неофитная
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