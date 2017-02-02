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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17255

Сумским машиностроителям выплачивают зарплату за декабрь

13-15 мая в ПАО «Сумское НПО» осуществляется окончательная выплата заработной платы трудовому коллективу за декабрь прошлого года за счет средств, поступивших из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это стало возможным благодаря содействию областных и прежде всего непосредственном участии председателя Сумской ОГА Николая Клочко в решении вопроса перечисления предприятию пени за несвоевременно возмещен НДС, говорится в сообщении.

Экономика СМНПО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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