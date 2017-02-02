Сумским машиностроителям выплачивают зарплату за декабрь

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это стало возможным благодаря содействию областных и прежде всего непосредственном участии председателя Сумской ОГА Николая Клочко в решении вопроса перечисления предприятию пени за несвоевременно возмещен НДС, говорится в сообщении.
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