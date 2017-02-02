Сумским машиностроителям выплачивают зарплату за декабрь 13-15 мая в ПАО «Сумское НПО» осуществляется окончательная выплата заработной платы трудовому коллективу за декабрь прошлого года за счет средств, поступивших из госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это стало возможным благодаря содействию областных и прежде всего непосредственном участии председателя Сумской ОГА Николая Клочко в решении вопроса перечисления предприятию пени за несвоевременно возмещен НДС, говорится в сообщении.