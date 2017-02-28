В Сумах полиция не открыла дело по факту грабежа 20 тыс. долларов Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова.

По ее данным, сегодня, 13 мая, в 17.23 на линии 102 зарегистрировано сообщение о том, что в подъезде дома на ул. Лермонтова у мужчины отобрали сумку, в которой находились 20 тыс. долл. Однако, как она утверждает, уголовное производство в Единый государственный реестр досудебных расследований не внесено. Полиция без этих действий проводит проверку.