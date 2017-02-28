По ее данным, сегодня, 13 мая, в 17.23 на линии 102 зарегистрировано сообщение о том, что в подъезде дома на ул. Лермонтова у мужчины отобрали сумку, в которой находились 20 тыс. долл. Однако, как она утверждает, уголовное производство в Единый государственный реестр досудебных расследований не внесено. Полиция без этих действий проводит проверку.
Роменские полицейские «вычислили» 16-летнего юношу, который среди бела дня в парке отобрал дорогой гаджет у 11-летнего школьника....
Чтобы раздобыть денег на карманные расходы, 14-летний школьник совершил ряд краж. Вычислили его полицейские после совершения очередного преступления. Парень жестоко...
Под предлогом срочного звонка 55-летний мужчина мошенническим путем завладел мобильным 13-летнего юноши....
Словесная ссора закончилась для сумчанки синяками и похищенным телефоном....
Трое юношей нападали на прохожих и отбирали их вещи. Среди пострадавших - следователь сумской полиции, которого злоумышленники избили и ограбили....