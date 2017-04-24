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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:12137

Турецкая полиция арестовала няню-сумчанку, которая издевалась над маленьким ребенком

Вечером 12 мая в Мармарисе турецкая полиция арестовала гражданку Украины по обвинению в издевательствах над ребенком. Жительница Сум Надежда Шаповал работала няней в семье, проживающей в Стамбуле.

Турецкая газета Hurriyet утверждает, что Шаповал приехала в страну как туристка в 2016 году, но нелегально устроилась в агентство по набору персонала. Четыре месяца назад в это агентство обратилась уроженка Днепра Марианна. Она вышла замуж за гражданина Турции, родила сына. Семья проживает в Стамбуле, пишут Факты

Супруг нашел себе работу в другом городе, и Марианна решила нанять няню, чтобы та помогала ей воспитывать маленького Ямана. Агентство порекомендовало Надежду Шаповал.

Сумчанка проживала в доме Марианны и ее мужа. Ей выделили отдельную комнату. Столовалась Надежда здесь же. Ей платили 500 долларов в месяц.

Неделю назад Марианна легла в больницу на операцию. Перед госпитализацией женщина решила установить в доме камеры видеонаблюдения. Она уже подозревала няню в плохом обращении с ребенком. У Ямана появились на теле синяки. Мальчик стал нервным. И отказывался оставаться дома один с Надеждой.

Выписавшись после операции, Марианна просмотрела записи и пришла в ужас! Няня каждый день била Ямана, игнорировала его просьбы и мольбы. Кроме того, тыкала ребенка лицом в использованные подгузники. Однажды, когда мальчик спал, Надежда мастурбировала в его комнате.

Марианна вызвала супруга и показала ему записи. Но Шаповал что-то заподозрила и сбежала. Супруги заявили в полицию. Вскоре выяснилось, что Шаповал видели в Мармарисе — она устроилась горничной в один из местных отелей. Муж Марианны лично поехал в Мармарис, чтобы помочь полицейским задержать Надежду.

А Марианна вместе с Яманом отправилась к врачам. У ребенка появились свежие гематомы. Кроме того, мальчик находится в стрессе — он е может уже несколько дней сходить в туалет, боится, что его будут бить подгузниками по лицу.

 
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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