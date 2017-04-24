Ахтырский «Нефтяник» вырвал ничью с «Гелиосом» 13 мая в Ахтырке в матче 31-го тура первой лиги встречались местный «Нефтяник» и харьковский «Гелиос».

«Солнечные» оглушили своего соперника быстрым голом. На второй минуте от углового пошла передача низом на ближнюю штангу, где быстрее всех сориентировался Ивашко, затолкав мяч за линию фактически с Данковичем.

Большую часть первого тайма «нефтяники» выглядели блекло. Видимо, сказался пропущенный мяч, который выбил ахтырчан из колеи. Хозяева начали добавлять после перерыва. Давление, в итоге, принесло свои плоды. После передачи с левого фланга мяч попал в руку Лобойко в штрафной харьковчан. Рефери назначил пенальти, который реализовал Лозовой. Были у хозяев шансы даже добиться победы, но реализовать прострел от Геннадия Пасича никому из форвардов «Нефтяника» не удалось.

После этой игры «Нефтяник» теряет возможность сократить отставание от «солнечных» до одного очка, оставшись на шестом месте.