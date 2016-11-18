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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 20:46367

Впервые в Украине снайперы соревновались в стрельбе на 850 м

Соревнования проходили 13 мая на военном полигоне в Стецковке Сумского района в рамках Открытого кубка Сумской области «Директриса».

На чемпионат приехал 41 снайпер из Киева, Броваров, Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Николаева и Сум. Помимо сотрудников спецподразделений «Альфа» (СБУ), «КОРД» (Нацполиция), Вооруженных сил Украины, в соревнованиях также принимали участие гражданские лица, которые увлекаются снайпингом. Среди них, например, ветврачи и медики из Сум.

Соревновались снайперы в двух категориях – снайпер (850 м) и марксман (300 м). В уровне «Снайпер» выиграл харьковчанин Константин Губарев, вторым стал Дмитрий Шаповалов из Киева, третьим - Александр Дурас (Бровары). В уровне «марксман» призовая тройка выглядит следующим образом: Константин Губарев (Харьков), Александр Дурас (Бровары), Андрей Николаев (Киев). 

Право Снайпинг
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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