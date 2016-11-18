Впервые в Украине снайперы соревновались в стрельбе на 850 м Соревнования проходили 13 мая на военном полигоне в Стецковке Сумского района в рамках Открытого кубка Сумской области «Директриса».

На чемпионат приехал 41 снайпер из Киева, Броваров, Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Николаева и Сум. Помимо сотрудников спецподразделений «Альфа» (СБУ), «КОРД» (Нацполиция), Вооруженных сил Украины, в соревнованиях также принимали участие гражданские лица, которые увлекаются снайпингом. Среди них, например, ветврачи и медики из Сум.

Соревновались снайперы в двух категориях – снайпер (850 м) и марксман (300 м). В уровне «Снайпер» выиграл харьковчанин Константин Губарев, вторым стал Дмитрий Шаповалов из Киева, третьим - Александр Дурас (Бровары). В уровне «марксман» призовая тройка выглядит следующим образом: Константин Губарев (Харьков), Александр Дурас (Бровары), Андрей Николаев (Киев).