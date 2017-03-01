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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03124

Сумы посетил чиновник Еврохоккейной федерации

На выходных в Сумы приезжал представитель Европейской федерации хоккея на траве, чтобы проинспектировать возможное место проведения Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд в 2018 году.

Об этом на совей странице в фейсбуке написала директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко.

«Визит Дэвида Воскемпа в Сумы. Надеемся, что мы поразили европейскую общественность нашим легкоатлетическим манежем и планами по развитию спортивной инфраструктуры и хоккейного поля в нашем городе. Держим кулаки, что город Сумы победит, и мы будем принимать Кубок европейских чемпионов по индорхоккею в январе 2018 года. Болейте за нас, осталась неделя на принятие окончательного решения», - написала она.

Кроме манежа еврочиновник посетил место будущего строительства стадиона по хоккею на траве на ул. Героев Крут, рядом с «Эпицентром».

Спорт Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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