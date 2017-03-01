Сумы посетил чиновник Еврохоккейной федерации

Об этом на совей странице в фейсбуке написала директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко.
«Визит Дэвида Воскемпа в Сумы. Надеемся, что мы поразили европейскую общественность нашим легкоатлетическим манежем и планами по развитию спортивной инфраструктуры и хоккейного поля в нашем городе. Держим кулаки, что город Сумы победит, и мы будем принимать Кубок европейских чемпионов по индорхоккею в январе 2018 года. Болейте за нас, осталась неделя на принятие окончательного решения», - написала она.
Кроме манежа еврочиновник посетил место будущего строительства стадиона по хоккею на траве на ул. Героев Крут, рядом с «Эпицентром».
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