Сумы посетил чиновник Еврохоккейной федерации На выходных в Сумы приезжал представитель Европейской федерации хоккея на траве, чтобы проинспектировать возможное место проведения Кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд в 2018 году.

Об этом на совей странице в фейсбуке написала директор МСК «Сумчанка» Ирина Харченко.

«Визит Дэвида Воскемпа в Сумы. Надеемся, что мы поразили европейскую общественность нашим легкоатлетическим манежем и планами по развитию спортивной инфраструктуры и хоккейного поля в нашем городе. Держим кулаки, что город Сумы победит, и мы будем принимать Кубок европейских чемпионов по индорхоккею в январе 2018 года. Болейте за нас, осталась неделя на принятие окончательного решения», - написала она.

Кроме манежа еврочиновник посетил место будущего строительства стадиона по хоккею на траве на ул. Героев Крут, рядом с «Эпицентром».