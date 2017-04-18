Посетители ночного клуба «забыли» расплатиться и разбили окно

Ночью, патрульные получили сообщение о 3 неизвестных, которые в развлекательном комплексе на улице Ковпака, сначала отдохнули на сумму около 1000 гривен, а потом, не рассчитавшись за заказ, разбили стекло и скрылись.
Начав обследовать прилегающую территорию, на улице Романа Атаманюка, стражи порядка обнаружили 3 мужчин, которые подпадали под ориентировку. Общаясь с полицейскими, граждане нервничали. Впоследствии, работники заведения узнали своих недавних посетителей.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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