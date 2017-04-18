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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30156

Посетители ночного клуба «забыли» расплатиться и разбили окно

В Сумах патрульные задержали 3 человек, которые разбили стекло в развлекательном комплексе.

Ночью, патрульные получили сообщение о 3 неизвестных, которые в развлекательном комплексе на улице Ковпака, сначала отдохнули на сумму около 1000 гривен, а потом, не рассчитавшись за заказ, разбили стекло и скрылись.

Начав обследовать прилегающую территорию, на улице Романа Атаманюка, стражи порядка обнаружили 3 мужчин, которые подпадали под ориентировку. Общаясь с полицейскими, граждане нервничали. Впоследствии, работники заведения узнали своих недавних посетителей.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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