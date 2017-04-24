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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20438

В Сумах виновник ДТП сбежал, оставив в машине наркотики

Водитель и его пассажиры с целью избежать сначала административной, а затем и уголовной ответственности дважды пытались сбежать от патрульных.

Сначала на улице Героев Крут, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, во время изменения направления движения не удостоверился в безопасности, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Skoda. Вместо того, чтобы остановиться и вызвать патрульных для оформления ДТП или самостоятельно составить европротокол, водитель ВАЗ прибавил скорость и начал убегать.

Не растерявшись, водитель «Шкоды» начал его преследовать и на улице Промышленной все же сумел заблокировать автомобиль виновника ДТП.

Когда мужчина сообщил, что вызвал патрульных, то водитель и 3 пассажира, которые были в автомобиле ВАЗ, бросились наутек, при этом оставив открытым авто.

Инспекторы, которые сразу прибыли на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, однако мужчин, которые отвечали бы ориентированию, не нашли. Подойдя к оставленному с открытыми настежь дверями автомобилю, патрульные заметили, что в салоне лежит шприц с неизвестным веществом, вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое и остатки порошкообразного вещества.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

На следующий день, полицейские обнаружили беглеца и составили на него админматериалы по статье 124 (совершение ДТП) и 122-2 (оставление места ДТП) КоАП.

Также, человек сдал анализы в медицинском учреждении для установления факта опьянения, после чего патрульные доставили его в Сумское отделение полиции.

Право Дтп Наркотики
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