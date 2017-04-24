На Сумщине пограничники задержали двух заблудившихся россиян За минувшие сутки пограничники Сумского отряда в трех случаях задержали четырех нарушителей государственной границы Украины.

В Глуховском районе пограничный наряд, который нес службу неподалеку от госграницы на направлении между российским населенным пунктом Лемешовка и украинским Муравейня, задержал двух граждан России, которые незаконно пересекли границу с территории России на территорию Украины на гужевом транспорте. Мужчины не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Граждане задержаны до трех суток для установления личностей, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины будут привлечены к административной ответственности. Гужевой транспорт в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

Также в Середина-Будском и Великописаревском районах пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно попасть в Россию вне установленных пунктов пропуска. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины в отношении обоих правонарушителей будут приняты соответствующие правовые решения.

Всего с начала года пограничниками Сумского отряда задержали 122 нарушителя государственной границы, из них 9 нелегальных мигрантов.