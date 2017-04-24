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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5991

В Сумах полиция поймала интернет-мошенницу

Оперативники Сумского отдела полиции разоблачили в Сумах молодую девушку, которая зарабатывала себе на жизнь тем, что «продавала» через Интернет несуществующий товар.

В ходе проведения специальных мероприятий по предупреждению мошенничества, работники Сумского отдела полиции разоблачили 20-летнюю жительницу Сум, которая в прошлом году создала фейковую страницу в социальной сети «ВКонтакте», и назвавшись вымышленным именем, начала размещать объявления о продаже различных вещей. Тоже самое сделала и на другом сайте, хорошо известном гражданам по продаже и покупке новых и подержанных вещей. Везде предприимчивая девушка размещала объявления о продаже качественных и недорогих женских кроссовок, платьев, джинсов и футболок. Да еще и прикрепляла фотографии вещей, которые якобы хочет продать. Конечно, находились и покупатели. Девушка списывалась с ними, сообщала, что работает только по полной предоплате, посылала номер карты, на которую стоит перечислить деньги, и только по получению на нее денег, обещала выслать товар. Цинично утверждая, что надо быть осторожной, потому мол, боится стать жертвой мошенников, которых развелось слишком много.

За время своей «деятельности» мошеннице удалось обмануть более двух десятков людей, нанеся им ущерб на несколько десятков тысяч гривен. Жертвой сумской злоумышленницы, которая в сети называлась Татьяной из Мариуполя, стали жители Сумщины, Львова, Николаева, Днепра, Мариуполя, Киева и других городов Украины. Пострадавшие присылали «продавцу» различные суммы денег от пятисот до тысячи гривен за понравившуюся вещь.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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