На Сумщине псевдобанкир выманил у пенсионерки 3 тысячи В Белопольском районе жертвой мошенничества стала 67-летняя местная жительница. Доверившись телефонному злоумышленнику, который назвал себя работником банка, она лишилась всех своих сбережений.

Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что вечером ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что он представитель банка и сообщил, что ее карточку временно заблокировали. И если она желает восстановить ее, попросил назвать ему все ее данные, затем выспросил секретную информацию по карте женщины, после чего с ее счета исчезли более трех тысяч гривен.

Сегодня работники полиции делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Правоохранители продолжают предостерегать других граждан от подобных телефонных звонков и советуют всем жителям области не быть слишком доверчивыми во время подобных разговоров. В полиции отмечают, что работники банка не выспрашивают у своих клиентов персональных данных и секретной информации, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, а не через мобильный телефонный звонок. Но если вам поступило смс-сообщение о блокировке карты, или позвонил незнакомец, назвавшийся представителем службы безопасности банка или другими банковскими работником, не делайте поспешных шагов и никому ни в коем случае не называйте своих персональных данных, номера карты, пин-код, других секретных кодов или иной информации, которую пытаются у вас выпытать. Помните, с такими предложениями звонят исключительно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.