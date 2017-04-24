На Сумщине псевдобанкир выманил у пенсионерки 3 тысячи

Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что вечером ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что он представитель банка и сообщил, что ее карточку временно заблокировали. И если она желает восстановить ее, попросил назвать ему все ее данные, затем выспросил секретную информацию по карте женщины, после чего с ее счета исчезли более трех тысяч гривен.
Сегодня работники полиции делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности. По данному факту уже открыто уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Правоохранители продолжают предостерегать других граждан от подобных телефонных звонков и советуют всем жителям области не быть слишком доверчивыми во время подобных разговоров. В полиции отмечают, что работники банка не выспрашивают у своих клиентов персональных данных и секретной информации, все банковские операции проводятся исключительно в банковских учреждениях, а не через мобильный телефонный звонок. Но если вам поступило смс-сообщение о блокировке карты, или позвонил незнакомец, назвавшийся представителем службы безопасности банка или другими банковскими работником, не делайте поспешных шагов и никому ни в коем случае не называйте своих персональных данных, номера карты, пин-код, других секретных кодов или иной информации, которую пытаются у вас выпытать. Помните, с такими предложениями звонят исключительно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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