Сумские теннисисты взяли «серебро» в Суперлиге 11-14 мая в Чернигове проходил заключительный, четвертый, тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди мужчин.

По итогам тура сумская команда «Теннисная академия» заняла второе место в туре и в целом в чемпионате. Наша команда обыграла СК «ЛИРС» (Жовква), «КДП-Кировоград» (Кропивницкий), «СумДУ» (Сумы), «Спинлорд» (Харьков) со счетом 4:0, «Ракетка-ДЮСШ № 23» (Киев) и местный «Пассавто» 4:2 плюс техническая победа над «ПНТУ» (Полтава). Про играв всего одну встречу – лидеру и чемпиону – киевской «Фортуне» 2:4, сумчане набрали 64 очка, опередив на один пункт черниговчан.

В составе сумчан выступали Валерий Мельник, Алексей Сарматов и Александр Тужилин.

«СумДУ» по итогам турнира в дебютном для себя чемпионате занял восьмое место.