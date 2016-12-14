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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:55229

Сумские теннисисты взяли «серебро» в Суперлиге

11-14 мая в Чернигове проходил заключительный, четвертый, тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге среди мужчин.

По итогам тура сумская команда «Теннисная академия» заняла второе место в туре и в целом в чемпионате. Наша команда обыграла СК «ЛИРС» (Жовква), «КДП-Кировоград» (Кропивницкий), «СумДУ» (Сумы), «Спинлорд» (Харьков) со счетом 4:0, «Ракетка-ДЮСШ № 23» (Киев) и местный «Пассавто» 4:2 плюс техническая победа над «ПНТУ» (Полтава). Про играв всего одну встречу – лидеру и чемпиону – киевской «Фортуне» 2:4, сумчане набрали 64 очка, опередив на один пункт черниговчан.

В составе сумчан выступали Валерий Мельник, Алексей Сарматов и Александр Тужилин.

«СумДУ» по итогам турнира в дебютном для себя чемпионате занял восьмое место.

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Спорт Настольный теннис
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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