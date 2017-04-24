В Сумах жесткого избили депутата горсовета В ночь с 14 на 15 мая в Сумах неизвестные избили депутата Сумского горсовета Вячеслава Калиниченко.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«20 хвилин тому мені зателефонували і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченко В'ячеслава. Знаю його, як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохіргіі обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата били жорстоко по голові, скоріш за все бітами. Зателефонував головному лікарю Гороху В.В., який запевнив, що робиться все можливе для В'ячеслава , стан якого важкий. Переговорив з керівником управління Національної поліції області Лушпієнко М.М., який доповів, що по гарячих слідах одного з ймовірних нападників затримано. Про ситуацію постійно доповідають. Пора кінчати з бандами на вулицях нашого міста. Сьогодні всі правоохоронці отримають відповідні доручення», - написал Клочко.