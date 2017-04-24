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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ромнах из-за беспечного пешехода погиб мотоциклист

12 мая около 22:10 в Ромнах произошла авария со смертельным исходом.

Информацией и кадрами с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, девушка-пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, при этом она была в наушниках и не слышала шум приближающегося транспорта. Мотоциклист, заметив девушку, попытался уйти от столкновения, что, вероятно, и стало причиной его наезда на бордюр, а затем в дерево. Согласно информации очевидцев, в результате сильного удара водитель скончался. Девушка осталась невредимой.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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