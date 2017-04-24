В Ромнах из-за беспечного пешехода погиб мотоциклист 12 мая около 22:10 в Ромнах произошла авария со смертельным исходом.

Информацией и кадрами с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, девушка-пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, при этом она была в наушниках и не слышала шум приближающегося транспорта. Мотоциклист, заметив девушку, попытался уйти от столкновения, что, вероятно, и стало причиной его наезда на бордюр, а затем в дерево. Согласно информации очевидцев, в результате сильного удара водитель скончался. Девушка осталась невредимой.