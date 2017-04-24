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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29267

В Сумах некому огородить ничейный котлован

Котлован, вырытый почти 10 лет назад на пр. Лушпы, лишился забора и угрожает жизни детей окрестных домов.

Вопрос ограждение котлована на пр. Лушпы между домами 32 и 42 поднимали сегодня, 15 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы пытались связаться с собственником, но он не выходит на связь, - поделился представитель городской инспекции ГАСИ. – Мы обратились в полицию с целью выяснить его нахождение.

- А договор аренды еще действует? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у директора департамента наполнения ресурсных платежей Юрия Клименко.

- Договор закончился, - ответил тот.

- А право собственности?

- Не зарегистрировано.

- Нужно проверит, сейчас же можно право собственности даже на 20-сантиметровый фундамент оформить…

- Теоретическая можно, но там не фундамент, там строительные материалы.

- Нужно что-то делать. Главное, чтобы дети там не покалечились. Ограждение же там почти нет никакого. Это опасно. Работайте с полицией.

Общество Котлован на Лушпы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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