Патрульные нашли пропавшего пенсионера На днях, ночью, стражи порядка получили сообщение о пожилом человеке, который еще после обеда ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Следуя на улицу Ивана Сирко, чтобы узнать приметы мужчины, вблизи озера Чеха инспекторы заметили пожилого мужчину. Стражи порядка решили проверить, не пропавший ли это гражданин. Начав с ним общаться, патрульные поняли, что он имеет проблемы с памятью. Связавшись с заявительницей, догадки инспекторов подтвердились, ведь приметы, которые сообщила дочь пропавшего отца, полностью совпадали с найденным полицейскими гражданином. Инспекторы доставили его домой и передали дочери.