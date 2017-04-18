Патрульные нашли пропавшего пенсионера

Следуя на улицу Ивана Сирко, чтобы узнать приметы мужчины, вблизи озера Чеха инспекторы заметили пожилого мужчину.
Стражи порядка решили проверить, не пропавший ли это гражданин. Начав с ним общаться, патрульные поняли, что он имеет проблемы с памятью. Связавшись с заявительницей, догадки инспекторов подтвердились, ведь приметы, которые сообщила дочь пропавшего отца, полностью совпадали с найденным полицейскими гражданином.
Инспекторы доставили его домой и передали дочери.
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