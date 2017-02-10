Участника АТО отчислили из СНАУ Как сообщил на своей странице в фейсбуке глава Шосткинской общественной организации «Захисник» Виктор Осипенко, участника АТО Кристиана Корниенко отчислили из Сумского національного аграрного университета за прогулы.

Возмущение побратимов вызвал тот факт, что Кристиан Корниенко находится на лечении в Португалии (серьезная операция на руке), написал В.Осипенко.