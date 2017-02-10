Участника АТО отчислили из СНАУ

Возмущение побратимов вызвал тот факт, что Кристиан Корниенко находится на лечении в Португалии (серьезная операция на руке), написал В.Осипенко.
Сумской национальный аграрный университет планирует начать производство собственного сыра....
29 апреля, во всемирный день танца в СНАУ праздновали 40-летие со дня подписания приказа о создании Сумского филиала Харьковского сельскохозяйственного...
В первый день апреля сумским частникам АТО будет не до смеха, им придется сесть за шахматную доску....
Об этом говорили участники заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области....
Уже неоднократно сообщалось о помощи жителей Сум городу-побратиму Красногоровке, что в Донецкой области....