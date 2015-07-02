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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05134

В Сумах соревновались депутаты

11-12 мая в спорткомплексе СумГУ состоялась Спартакиада среди депутатов Сумской области, которая проходит при поддержке Сумского областного совета, управления по вопросам физической культуры и спорта Сумской облгосадминистрации и Сумской областной организации физкультурно-сп ртивного общества «Спартак».

Спартакиада состоит из соревнований по 5 видам спорта: настольному теннису, шашкам, шахматам, волейболу и фут-залу.

Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди женщин стали:

1. Сегида Ирина (Белопольский район)

2. Назаренко Татьяна (Конотопский район)

3. Бовтута Наталья (Роменский район)

Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди мужчин стали:

1. Гусев Владимир (Путивльский район)

2. Ищенко Сергей (Сумской областной совет)

3. Кальченко Иван (Великописаревский район)

Призерами в соревнованиях по шахматам среди женщин стали:

1. Панченко Ирина (Ямпольский район)

2. Обидець Екатерина (Великописаревский район)

3. Костырина Галина (Путивльский район)

Призерами в соревнованиях по шахматам среди мужчин стали:

1. Диесперов Валерий (Серединабудский район)

2. Панченко Ярослав (Ромны)

3. Соломко Игорь (Ямпольский район)

Призерами в соревнованиях по шашкам среди женщин стали:

1. Брижахина Алла (Краснопольский район)

2. Дяченко Елена (Ямпольский район)

3. Яткевич Инна (Великописаревский район)

Призерами в соревнованиях по шашкам среди мужчин стали:

1. Романенко Григорий (Ямпольский район)

2. Котко Алексей (Тростянецкий район)

3. Линник Виталий (Бурынский район)

Призерами в соревнованиях по волейболу стали:

1. Ямпольский район

2. Сумской район

3. Великописаревский район

Призерами в соревнованиях по футзалу стали:

1. Конотопский район

2. Ямпольский район

3. Недригайловский район

В общекомандном зачете победителями стали:

1. Ямпольский район

2. Конотопский район

3. Великописаревский район

Спорт Депутаты Спартакиада
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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