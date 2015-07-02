В Сумах соревновались депутаты 11-12 мая в спорткомплексе СумГУ состоялась Спартакиада среди депутатов Сумской области, которая проходит при поддержке Сумского областного совета, управления по вопросам физической культуры и спорта Сумской облгосадминистрации и Сумской областной организации физкультурно-сп ртивного общества «Спартак».

Спартакиада состоит из соревнований по 5 видам спорта: настольному теннису, шашкам, шахматам, волейболу и фут-залу. Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди женщин стали: 1. Сегида Ирина (Белопольский район) 2. Назаренко Татьяна (Конотопский район) 3. Бовтута Наталья (Роменский район) Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди мужчин стали: 1. Гусев Владимир (Путивльский район) 2. Ищенко Сергей (Сумской областной совет) 3. Кальченко Иван (Великописаревский район) Призерами в соревнованиях по шахматам среди женщин стали: 1. Панченко Ирина (Ямпольский район) 2. Обидець Екатерина (Великописаревский район) 3. Костырина Галина (Путивльский район) Призерами в соревнованиях по шахматам среди мужчин стали: 1. Диесперов Валерий (Серединабудский район) 2. Панченко Ярослав (Ромны) 3. Соломко Игорь (Ямпольский район) Призерами в соревнованиях по шашкам среди женщин стали: 1. Брижахина Алла (Краснопольский район) 2. Дяченко Елена (Ямпольский район) 3. Яткевич Инна (Великописаревский район) Призерами в соревнованиях по шашкам среди мужчин стали: 1. Романенко Григорий (Ямпольский район) 2. Котко Алексей (Тростянецкий район) 3. Линник Виталий (Бурынский район) Призерами в соревнованиях по волейболу стали: 1. Ямпольский район 2. Сумской район 3. Великописаревский район Призерами в соревнованиях по футзалу стали: 1. Конотопский район 2. Ямпольский район 3. Недригайловский район В общекомандном зачете победителями стали: 1. Ямпольский район 2. Конотопский район 3. Великописаревский район