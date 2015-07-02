В Сумах соревновались депутаты

Спартакиада состоит из соревнований по 5 видам спорта: настольному теннису, шашкам, шахматам, волейболу и фут-залу.
Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди женщин стали:
1. Сегида Ирина (Белопольский район)
2. Назаренко Татьяна (Конотопский район)
3. Бовтута Наталья (Роменский район)
Призерами в соревнованиях по настольному теннису среди мужчин стали:
1. Гусев Владимир (Путивльский район)
2. Ищенко Сергей (Сумской областной совет)
3. Кальченко Иван (Великописаревский район)
Призерами в соревнованиях по шахматам среди женщин стали:
1. Панченко Ирина (Ямпольский район)
2. Обидець Екатерина (Великописаревский район)
3. Костырина Галина (Путивльский район)
Призерами в соревнованиях по шахматам среди мужчин стали:
1. Диесперов Валерий (Серединабудский район)
2. Панченко Ярослав (Ромны)
3. Соломко Игорь (Ямпольский район)
Призерами в соревнованиях по шашкам среди женщин стали:
1. Брижахина Алла (Краснопольский район)
2. Дяченко Елена (Ямпольский район)
3. Яткевич Инна (Великописаревский район)
Призерами в соревнованиях по шашкам среди мужчин стали:
1. Романенко Григорий (Ямпольский район)
2. Котко Алексей (Тростянецкий район)
3. Линник Виталий (Бурынский район)
Призерами в соревнованиях по волейболу стали:
1. Ямпольский район
2. Сумской район
3. Великописаревский район
Призерами в соревнованиях по футзалу стали:
1. Конотопский район
2. Ямпольский район
3. Недригайловский район
В общекомандном зачете победителями стали:
1. Ямпольский район
2. Конотопский район
3. Великописаревский район
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