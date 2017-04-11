В Сумах у прокурора Черкасс угнали «Лексус» Сообщение о преступлении поступило 14 мая в 10.41.

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, от дома по ул. Харьковская, 3/1 угнали белый «Лексус» 2011 г.в. Известно, что угнанный автомобиль принадлежит нынешнему руководителю Черкасской местной прокуратуры Сергею Шелудякову. По данным полиции, угон произошел с 9 вечера до момента обращения.

Напомним, Сергей Шелудяков - выходец из Сум, работал в команде Александра Маслюка еще в прокуратуре Заречного района. Когда Александра Маслюка, бывшего прокурора Заречного района, перевели в 2013 году в Черкассы, с ним уехал и С.Шелудяков.