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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 09:37960

В Сумах у прокурора Черкасс угнали «Лексус»

Сообщение о преступлении поступило 14 мая в 10.41.

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, от дома по ул. Харьковская, 3/1 угнали белый «Лексус» 2011 г.в. Известно, что угнанный автомобиль принадлежит нынешнему руководителю Черкасской местной прокуратуры Сергею Шелудякову. По данным полиции, угон произошел с 9 вечера до момента обращения.

Напомним, Сергей Шелудяков - выходец из Сум, работал в команде Александра Маслюка еще в прокуратуре Заречного района. Когда Александра Маслюка, бывшего прокурора Заречного района, перевели в 2013 году в Черкассы, с ним уехал и С.Шелудяков.

Право Сергей Шелудяков Угон
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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