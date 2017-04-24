В Сумах пьяный на «Опеле» врезался в маршрутку Сегодня, 15 мая, около 8 часов утра, перед перекрестком ул. Харьковская и Прокофьева произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Opel» и маршрутного такси «Рута».

Вследствие ограниченного движения по ул. Харьковская образовалась транспортная пробка. На данный момент выясняются все обстоятельства столкновения, по словам патрульных пострадавших нет, пишет 0542.ua.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции г.Сумы Олега Сологуба, водитель легкового автомобиля, выезжая с проспекта М.Лушпы, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, протаранив «Руту». Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал убегать с места происшествия, но его остановил экипаж патрульных.

На водителя было составлено протоколы по ст. 124 (ДТП), 126. ч. 2 (вождение без прав), 130 ч 2. (повторное нарушение), 122. ч.4 (оставление места происшествия).