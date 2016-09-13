На Сумщине у фермера-иностранца отобрали землю По факту самовольного занятия земельного участка на Белопольщине начато уголовное производство.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры в субботу, 13 мая 2017 года, зарегистрировано уголовное производство по факту самовольного занятия земельного участка в с. Новые Вирки Белопольского района. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины. Дальнейшее досудебное расследование поручено Белопольскому отделению полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщил начальник Белопольского отделения Конотопской местной прокуратуры Сергей Бондаренко, основанием для открытия производства послужил сюжет на одном из местных телеканалов о том, что «на Белопольщине у агрария-иностранца пытаются забрать землю, так как участки, которые он законно имеет право обрабатывать еще несколько лет, - передали другому предприятию в аренду».

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры области.