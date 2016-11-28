На Сумщине погибли пятеро За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 61 чрезвычайное происшествие, в результате которых погибло 5 и травмировано 16 человек.

Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 1 единицу автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 53 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 2 человека, материальных ценностей на общую сумму около 3 млн. 500 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 7 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в экосистемах, которые ежегодно несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костер на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения «101», сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.