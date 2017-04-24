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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За прошедшую неделю уничтожено 7 боеприпасов времен войны

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 4 артиллерийских снаряда (2 - калибра 76 мм, по одному - калибров 122 и 152 мм), 2 минометные мины калибра 82 мм и ручную гранату РГ-42 времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были найдены в Лебединском, Глуховском районах, городах Кролевец и Шостка.

В частности, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 артснаряда и минометную мину, обнаруженные в с. Будылка Лебединского района. На них наткнулся местный житель на собственном приусадебном участке в 20 м от жилого дома. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 96 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить них можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Боеприпасы
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