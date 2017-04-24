За прошедшую неделю уничтожено 7 боеприпасов времен войны

Взрывоопасные предметы были найдены в Лебединском, Глуховском районах, городах Кролевец и Шостка.
В частности, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 2 артснаряда и минометную мину, обнаруженные в с. Будылка Лебединского района. На них наткнулся местный житель на собственном приусадебном участке в 20 м от жилого дома. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 96 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить них можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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