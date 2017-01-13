В Сумах подстрелили 18-летнего парня

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, сумчанин 1999 г.р. получил непроникающее ранение, с которым госпитализирован в торокальное отделение Сумской областной клинической больницы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Преступление квалифицировано как хулиганство с использованием оружия.
Больше информации полиция больше не сообщает.
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