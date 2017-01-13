В Сумах подстрелили 18-летнего парня Преступление совершено 13 мая около 20.00 возле дома по ул. Ивана Сирко, 4 (район детской поликлиники).

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, сумчанин 1999 г.р. получил непроникающее ранение, с которым госпитализирован в торокальное отделение Сумской областной клинической больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Преступление квалифицировано как хулиганство с использованием оружия.

Больше информации полиция больше не сообщает.