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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:09603

В Сумах подстрелили 18-летнего парня

Преступление совершено 13 мая около 20.00 возле дома по ул. Ивана Сирко, 4 (район детской поликлиники).

По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, сумчанин 1999 г.р. получил непроникающее ранение, с которым госпитализирован в торокальное отделение Сумской областной клинической больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Преступление квалифицировано как хулиганство с использованием оружия.

Больше информации полиция больше не сообщает.

Право Стрельба
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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