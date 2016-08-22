У Сумах пройде смолоскипний марш до Дня Героїв 21 травня о 20:30 в місті Суми відбудеться смолоскипний марш до Дня Героїв

День героїв - це щорічне свято встановлене на честь українських бійців - борців за волю України. В цей день по всій Україні вшановують пам'ять усіх хто боровся і захищав Україну від ворогів. Українські бійці поставили свободу рідного краю понад свої особисті інтереси та присвятили своє життя нашій свободі. Початок від скверу Т. Шевченка (Соборна) Прийди та вшануй пам'ять борців за свободу, розквіту і слави України!