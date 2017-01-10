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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29141

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

В сумских больницах продолжаются мероприятия по проведению ремонтов.

В горбольнице № 1 продолжается ремонт палаты неврологического отделения, палаты хирургического кабинета поликлиники №1, пола коридора клинико-диагностической лаборатории.

В детской больнице Святой Зинаиды готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), капитального ремонта больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн) и на проведение капитального ремонта педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28. Ведутся проектные работы на проведение капитального ремонта фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3. Сумма выделенных средств - 2500,0 тыс. грн.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов.

Общество Ремонт больниц
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«Любовь и страсть. Далида» Лизы Азуэлос (Франция, 2016)
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«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
«Затерянный город Z» Джеймса Грэя (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 11:45 14:25 19:30
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«Меч короля Артура» Гая Ричи (США, 2017)
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«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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