В Сумах продолжаются ремонты в больницах В сумских больницах продолжаются мероприятия по проведению ремонтов.

В горбольнице № 1 продолжается ремонт палаты неврологического отделения, палаты хирургического кабинета поликлиники №1, пола коридора клинико-диагностической лаборатории.

В детской больнице Святой Зинаиды готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн), капитального ремонта больничного лифта поликлиники №1 по ул. Труда, 3 (сумма выделенных средств - 130,0 тыс. грн) и на проведение капитального ремонта педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28. Ведутся проектные работы на проведение капитального ремонта фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3. Сумма выделенных средств - 2500,0 тыс. грн.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается текущий ремонт кабинета психопрофилактики в женской консультации.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов.