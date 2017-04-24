Под Сумами 9-летнего велосипедиста сбил Мерседес

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.
Происшествие произошло около полудня в одном из сел Сумского района. Мальчик ехал на своем двухколесном транспорте и столкнулся с автомобилем. За рулем машины «Mercedes» был 49-летний мужчина.
Ребенка с травмами госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Правоохранители проводят проверку и выясняют все детали ДТП.
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