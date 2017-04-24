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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59107

Сумщина - в десятке областей Украины по сумме электронных торгов

Как сообщил директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак, через систему Prozorro область провела в апреле почти 2000 торгов на сумму более 1 млрд гривен и среди 24 регионов Украины заняла 10-ое место по сумме торгов.

По его словам, только за апрель 2017 года в результате проведения электронных торгов экономия бюджетных средств составила более 12 млн гривен.

«Всего за январь-апрель 2017 года Сумщина провела почти 8000 электронных торгов на сумму 4,63 миллиарда гривен, что позволило сэкономить для области почти 120 млн», - отметил Александр Ситак.

Также он добавил, что количество заказчиков торгов через электронную систему закупок в регионе - 668, а потенциальных поставщиков, предоставивших свои предложения к участию в закупках, - 2720. При этом количество торгов по допороговых суммах, проведенные в области через систему Prozorro (по состоянию на 01.05.2017), составляет 6,21 тыс. процедур, или 78%, тогда как надпороговые торги составляют 22%.

Экономика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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