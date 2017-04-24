Прокуратура считает избиение депутата покушением на убийство Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Учитывая характер, механизм и орудия причинения телесных повреждений депутату Сумского городского совета, действия неустановленных лиц переквалифицированы на ч. 3 ст. 15 / п. 12 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на убийство, совершенное группой лиц) УК Украины.

Постановлением первого заместителя прокурора Сумской области проведение досудебного расследования поручено следственному управлению ГУ НП в Сумской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры Сумской области. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа для оперативного раскрытия данного преступления», - написала в фейсбуке Науменко.