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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56130

За счет доверчивых жителей Шостки и района мошенники обогатились почти на 6 тысяч

Шосткинской работники полиции разыскивают мошенников, которые обманули трех местных жительниц.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что пытаясь приобрести газовую плиту по более низкой цене, решила воспользоваться объявлениями в Интернете. Интересное предложение нашла сразу. Связавшись с продавцом и договорившись об уплате за товар, перечислила три тысячи гривен на предложенный счет, после чего так называемый продавец перестал выходить на связь.

В этот же день на линию «102» обратилась и 60-летняя жительница одного из населенных пунктов Шосткинского района, которая рассказала полицейским, что на ее мобильный пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. Когда же она позвонила по указанному номеру телефона, для выяснения всех обстоятельств, так называемый «представитель банка», для разблокировки карты выспросил у пенсионерки всю секретную информацию и персональные данные, после чего опустошил счет женщины на сумму более 1500 гривен.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 74-летняя пенсионерка из Шостки, которую посетил псевдоврач. Незнакомец свой дом, тот начал мерить давление у пожилой женщины, был приветливым и внимательным, после чего сообщил, что она должна пройти курс лечения. Старушка согласилась, а когда он ушел, поняла, что она осталась ьез 1400 гривен.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые проверки и поисковые мероприятия по установлению личностей злоумышленников в рамках открытых уголовных производств по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. А работники полиции и в дальнейшем предостерегают граждан быть менее доверчивыми во время бесед с незнакомцами. Если же это так называемые покупатели или продавцы товаров в сети Интернет, которые требуют оплатить стопроцентную предоплату, хорошо взвесьте свои действия, ведь за выгодным предложением может быть фейковое объявление. Товар лучше оплачивать при его получении. Если это гости-врачи, то лучше таких «целителей» вообще не впускать в свой дом и не покупать их лекарства, ведь в лучшем случае вы только можете потерять свои деньги, в худшем - поставить под угрозу свою жизнь. Что касается так называемых банковских работников, помните, что они не выспрашивают секретную информацию по карте своих клиентов, не ведут никаких банковских операций по телефону, так действуют только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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