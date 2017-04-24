В Сумах столкнулись две пассажирские маршрутки

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, пишет 0542.ua. Как стало известно, водители маршруток составили европротокол.
Напомним, за сегодняшний день это уже второе ДТП с маршруткой.
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