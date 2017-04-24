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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10349

В Сумах столкнулись две пассажирские маршрутки

Сегодня, около 9 часов утра, на ул. Харьковская перед светофором возле остановки «ул. Даргомыжского» (бывшая «Сумсельмаш») произошло ДТП с участием «Руты» и муждугородней маршрутки «Mercedes».

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, пишет 0542.ua. Как стало известно, водители маршруток составили европротокол.

Напомним, за сегодняшний день это уже второе ДТП с маршруткой.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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