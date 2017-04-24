В Сумах столкнулись две пассажирские маршрутки Сегодня, около 9 часов утра, на ул. Харьковская перед светофором возле остановки «ул. Даргомыжского» (бывшая «Сумсельмаш») произошло ДТП с участием «Руты» и муждугородней маршрутки «Mercedes».

На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, пишет 0542.ua. Как стало известно, водители маршруток составили европротокол. Напомним, за сегодняшний день это уже второе ДТП с маршруткой.