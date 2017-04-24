Как получить налоговую скидку Государственная налоговая инспекция в г. Сумах информирует, что граждане могут воспользоваться правом на получение налоговой скидки и вернуть часть налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), уплаченного по заработной плате.

Это предусмотрено нормами Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 №2755-VI с изменениями и дополнениями плательщики НДФЛ имеют право на налоговую скидку по результатам отчетного налогового года (ст. 166).

Для получения налоговой скидки налогоплательщику необходимо заполнить и подать в орган фискальной службы по своему налоговому адресу (месту жительства физического лица, по которому она берется на учет как плательщик налога в контролирующем органе) налоговую Декларацию об имущественном состоянии и доходах по 31 декабря 2017 года.

Налоговая скидка может быть предоставлена исключительно резиденту, который имеет регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а так же резиденту - физическому лицу, за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщила об этом соответствующий контролирующий орган и имеет о это отметку в паспорте.

Если налогоплательщик до конца налогового года не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного 2016 налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.

Внимание! Расчет суммы налога, на которую уменьшаются налоговые обязательства по НДФЛ в связи с использованием права на налоговую скидку, отражается налогоплательщиком в разделе V Декларации, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 15.09.2016 №821.