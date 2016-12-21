Юная сумчанка стала чемпионкой Украины по шахматам

Чемпионкой стала уроженка Сум Вероника Веремьюк, набравшая 7,5 очков. 10-летняя сумчанка опередила 44 остальных участницы чемпионата.
К сожалению, других сумчан на турнире больше не было.
В первый день апреля сумским частникам АТО будет не до смеха, им придется сесть за шахматную доску....
15-19 марта проходил чемпионат города Сумы по шахматам среди юношей и девушек....
С 17 по 25 февраля прошел открытый чемпионат по шахматам «Кубок мэра»....
21 января в клубе «Интеллект» Сумского государственного университета состоялся областной турнир по быстрым шахматам, посвященного Дню Соборности Украины....
Интеллектуальные бои проходили с 8 по 16 декабря в помещении клуба интеллектуальных игр СумГУ....