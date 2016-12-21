Юная сумчанка стала чемпионкой Украины по шахматам 3-14 мая в Николаеве проходил финал чемпионата Украины по шахматам среди детей до 10 лет.

Чемпионкой стала уроженка Сум Вероника Веремьюк, набравшая 7,5 очков. 10-летняя сумчанка опередила 44 остальных участницы чемпионата. К сожалению, других сумчан на турнире больше не было.