Суперкубок области выиграли роменчане

Встречались чемпион прошлого года местный «Агробизнес ТСК» и обладатель кубка глуховский «Велетень». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
Агробизнес ТСК — Велетень 3:2
Голы: Гаврась Максим (60 ‘) Постный Руслан (80′) Анцибор Андрей (пен. 86′) — Зинченко Дмитрий (29’) Бабынин Сергей (88 ‘).
13 мая в Ахтырке в матче 31-го тура первой лиги встречались местный «Нефтяник» и харьковский «Гелиос»....
Сегодня, 13 мая, ПФК «Сумы» сумел впервые с октября одержать победу на своем поле, обыграв «Черкасский Днепр», с еще большей...
13 мая ПФК «Сумы» сыграет дома против «Черкасского Днепра»....
Сумские студенты-иностранцы выиграли футбольный турнир среди студентов из африканских стран - Золотой кубок Украины Study Consult....
Матч 16-го тура чемпионата Украины U-19 (первая лига) прошел 10 мая в Сумах....