В Лебединском агролесхозе нашли незаконные вырубки леса При проведении государственными инспекторами по охране окружающей среды Сумской области проверок мест со свободным доступом на территории Лебединского района был выявлен факт незаконной (самовольной) рубки деревьев на землях лесного фонда ГП «Лебединский агролесхоз» на землях Штеповского сельского совета Лебединского района.

О данном факте государственными инспекторами было сообщено на горячую линию «102» Национальной полиции. На вызов на место происшествия выехала оперативная следственная группа Лебединского отдела полиции, был составлен протокол осмотра места происшествия и полевая списочная ведомость срубленных деревьев. Вред, причиненный лесу вследствие незаконной рубки деревьев, составляет 325 890 грн.

Следует обратить внимание на тот факт, что 9 пней из более чем 60 срубленных деревьев были проклеймованы мастерским клеймом № 4 «СП» (самовольный поруб) ГП «Лебединский агролесхоз». По информации, полученной от работников предприятия, в журнале учета лесонарушений предприятия запись о данной незаконной рубке отсутствует, протоколы на лесонарушителей не составлялись, вред не исчислялся.

Было установлено, что незаконно заготовленная лесопродукция была отпущена нарушителям самим ГП «Лебединский агролесхоз» как дровяная, но будто бы с другой лесосеки, поскольку на указанную выше участок леса специальное разрешение на право использования лесных ресурсов (лесорубный билет) ГП «Лебединский агролесхоз» не выдавался.

В связи с тем, что в настоящее время любые запросы о проведении проверки, установления размера ущерба и его существенности от Лебединского отдела полиции в Госэкоинспекцию не поступали, Госэкоинспекция направлено письмо в Роменскую местную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.