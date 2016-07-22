В Лебединском агролесхозе нашли незаконные вырубки леса

О данном факте государственными инспекторами было сообщено на горячую линию «102» Национальной полиции. На вызов на место происшествия выехала оперативная следственная группа Лебединского отдела полиции, был составлен протокол осмотра места происшествия и полевая списочная ведомость срубленных деревьев. Вред, причиненный лесу вследствие незаконной рубки деревьев, составляет 325 890 грн.
Следует обратить внимание на тот факт, что 9 пней из более чем 60 срубленных деревьев были проклеймованы мастерским клеймом № 4 «СП» (самовольный поруб) ГП «Лебединский агролесхоз». По информации, полученной от работников предприятия, в журнале учета лесонарушений предприятия запись о данной незаконной рубке отсутствует, протоколы на лесонарушителей не составлялись, вред не исчислялся.
Было установлено, что незаконно заготовленная лесопродукция была отпущена нарушителям самим ГП «Лебединский агролесхоз» как дровяная, но будто бы с другой лесосеки, поскольку на указанную выше участок леса специальное разрешение на право использования лесных ресурсов (лесорубный билет) ГП «Лебединский агролесхоз» не выдавался.
В связи с тем, что в настоящее время любые запросы о проведении проверки, установления размера ущерба и его существенности от Лебединского отдела полиции в Госэкоинспекцию не поступали, Госэкоинспекция направлено письмо в Роменскую местную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
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