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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26102

Сумские депутаты решили пока не обращаться по поводу криминогенной обстановки в городе

Сегодня, 15 мая, в Сумском горсовете проходит внеочередная сессия, которая была собрана, прежде всего, по поводу драки, которая произошла 10 мая в стенах мэрии между депутатом горсовета Андреем Крамченковым и представителями так называемой ОО «Східний корпус».

После двухчасового обсуждения с участием представителей полиции, нардепа Олега Медуницы и главы «Східного корпуса» Дениса Сокура, который признал, что его ребята перегнули палку, депутаты решили перенести рассмотрение вопроса «Про звернення Сумської міської ради до Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., голови Служби безпеки України Грицака В.С. щодо протиправних дій та перешкоджання здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування з боку окремих осіб» на очередную сессию, а пока доработать его.

К сведению

Проект обращения

Міністру внутрішніх справ України А.Б. Авакову

Генеральному прокурору України Ю.В. Луценку

Голові Служби безпеки України В.С. Грицаку

 

Звернення

 

Депутатський корпус Сумської міської ради повідомляє про факти розхитування соціальної, політичної ситуації в місті представниками угрупування так званого, ГО «ВПО «Східний корпус», що має харківську реєстрацію (свідоцтво датоване 17.09.2014 р.) та в Сумах позиціонує себе «захисником інтересів сумчан».

10 травня у приміщені Сумської міської ради під час робочої  наради щодо опрацювання питань організації транспортних перевезень у м.Суми, зокрема розгляду проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення тарифів на автобуси, що працюють в режимі маршрутного таксі, сталася бійка, спровокована лідером сумського осередку «Східного корпусу». Не пропонуючи жодних конструктивних рішень з заданого питання, він влаштував лайку з погрозами життю членам робочої групи, підбурював до фізичної сутички. Врешті розв’язав бійку, під час якої  члени «Східного корпусу» ногами наносили удари депутату міської ради. Раніше, взимку 2017 року, представники цього угрупування блокували виїзди на рейси Суми-Київ та Суми-Харків нерегулярних міжміських перевізників та чинили їм фізичний спротив. «Східний корпус» здійснював також масове втручання в хід сесії Сумської обласної ради у грудні 2016 року.  

Зрив роботи Сумської міської ради та її виконавчих органів не може бути нормою поведінки будь-якої юридичної чи фізичної особи. Позиція депутатів Сумської міської ради чітка й непохитна – громадсько-політичні об’єднання та рухи, так само, як і органи влади, мають діяти винятково в межах правового поля. Закон і відповідальність повинні бути обов’язковими для всіх громадян України!

Ми, обрані мешканцями Сум депутати, добре обізнані в усіх як гострих так і  позитивних питаннях розвитку міста. Тому вбачаємо в агресивних  діях ГО «ВПО «Східний корпус» штучне нагнітання обстановки при розгляді міською та обласною владою нагальних рішень.

Громадськість Сум появу ГО «ВПО «Східний корпус» ототожнює з поверненням 90-х років, коли у місті діяли злочинні підліткові групи. Організовані, спеціально підготовлені молодики мають символіку сумнівного характеру, що свідчить про причетність до кримінальних кіл. Вони з’являються під час публічних заходів, влаштовують масові акції, розраховані на «картинку» для ЗМІ,  що супроводжується з’ясуванням стосунків, залякуваннями, погрозами, нецензурною лайкою та тюремним жаргоном,  штовханиною та бійками.

 Чисельність сумського осередку зростає, про що заявляє у соціальних мережах його керівник Денис Сокур. ГО «ВПО «Східний корпус» - угрупування та явище, яке розповсюджується й в інших областях України. Прикриваючись патріотичними гаслами, члени угрупування шукають підтримки у певних політичних кіл для прикриття своєї  незаконної діяльності, за якою простежується рука антидержавницьких сил, зацікавлених в дестабілізації ситуації в Україні.

Правоохоронні органи Сум відкрили провадження за зазначеними у цьому зверненні фактами. Вважаємо, що вони мають не лише місцеве, а  й державне значення, оскільки носять злочинний, організований характер і є загрозою суспільному спокою та стабільності в обласному центрі прикордонної Сумщини, яка межує з країною-агресором - Російською Федерацією. Тому просимо провести об’єктивне та неупереджене розслідування за фактами протиправних дій, взяти його під особистий контроль, притягти до відповідальності порушників законодавства України.  

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