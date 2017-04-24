Сумской депутат рассказал полиции, кто его избил

По его словам, пострадавший депутат узнал одного из нападавших, однако после проверки, у гражданина, на которого указала Вячеслав Калиниченко, было алиби. Так что его не стали задерживать или объявлять подозрение.
Напомним, 14 мая вечером неизвестные металлическими трубами пытались убить депутат горсовета Вячеслава Калиниченко.
В Сумах полиция принимает все меры для поиска злоумышленников, избивших депутата городского совета, и рассчитывает на помощь не равнодушной общественности....
В ночь с 14 на 15 мая в Сумах неизвестные избили депутата Сумского горсовета Вячеслава Калиниченко....