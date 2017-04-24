Сумской депутат рассказал полиции, кто его избил Об этом сегодня, 15 мая, во время внеочередной сессии Сумского горсовета сообщил начальник горотдела полиции г. Сумы Павел Карабута.

По его словам, пострадавший депутат узнал одного из нападавших, однако после проверки, у гражданина, на которого указала Вячеслав Калиниченко, было алиби. Так что его не стали задерживать или объявлять подозрение. Напомним, 14 мая вечером неизвестные металлическими трубами пытались убить депутат горсовета Вячеслава Калиниченко.