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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской телевизионщик избран в правление Национальной общественной телерадиокомпании

15 мая наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) путем тайного голосования выбрала шестерых членов правления НОТУ, предложенных председателем правления Зурабом Аласания.

Членов правления, как и председателя правления, избрали сроком на четыре года. В состав правления избран шесть человек, которые разделены на «реформаторское» и «креативное» крыла: Юрий Макаров (просветительское направление), Александра Кольцова (развлекательный направление), Роман Винтонив (общественно-политическое направление), Инна Гребенюк (юридическое направление), Родион Никоненко (экономически финансовое направление), директор Сумской дирекции НОТУ Николай Чернотицкий (оптимизация центральной и региональной структуры), сообщает Детектор Медиа.

Члены наблюдательного совета голосовали за каждого претендента отдельно, заполняя шесть бюллетеней. С каждым из членов правления будет подписано отдельный контракт. Голоса членов наблюдательного совета распределились следующим образом:

Юрий Макаров: 13 - за, 1 - против;

Александра Кольцова: 10 - за, 4 - против;

Роман Винтонив: 9 - за, 5 - против;

Инна Гребенюк: 14 - за, 0 - против;

Родион Никоненко: 14 - за, 0 - против;

Николай Чернотицкий: 12 - за, 2 - против.

Общество Николай Чернотицкий
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